Fiorentina-Lecce: vendita libera per il settore ospiti

Il Lecce ha bisogno dei suoi tifosi e, per non rischiare di buttare alle ortiche quanto di buono fatto sinora, ha bisogno del sostegno del loro sostegno anche in trasferta.

A tal proposito, l’U.S. Lecce comunica che è attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti validi per la 27ª giornata del campionato Serie A TIM Fiorentina – Lecce, in programma domenica 19 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. I biglietti potranno essere acquistati entro le ore 19.00 del giorno antecedente la data della gara.



Prezzo Settore Ospiti: € 20,00

Modalità: vendita libera a partire dalle ore 11:00 di martedì 14 marzo



Presso tutti i punti vendita della rete vivaticket ed online al seguente link: https://acffiorentina.vivaticket.it/it/