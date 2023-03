Braccio incastrato nel distributore d’acqua Momenti di preoccupazione per la disavventura avvenuta ad una studentessa in una scuola di Ostuni. La studentessa si è fermata per bere al distributore automatico di acqua, ma sarebbe rimasta bloccata col braccio nell’erogatore mentre cercava di prendere la bottiglia in plastica.

Momenti di preoccupazione, nella mattinata di martedì 14 marzo 2023 ad Ostuni. Per soccorrere la studentessa, si è portata sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco che, nel giro di pochi minuti, sono riusciti a liberare l’alunna.

Alcuni studenti presenti in corridoio hanno cercato di aiutarla ma, vista la gravità della situazione, hanno deciso di allertare il personale scolastico.