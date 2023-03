Nuovi Orizzonti Taranto – Pronti per riportare il Basket in altor la semifinale

Pronti per i play-off

Nelle parole di coach Orlando c’è tutto il succo dell’attesa: “Non so se Bari era nel destino, so che è una squadra forte e ben allenata, dobbiamo dare il massimo per batterli e guadagnarci la finale”

Taranto c’è e si giocherà tutto in questi play-off. La Nuova Orizzonti Taranto è arrivata al secondo posto al termine della regoular season, ma nella semifinale contro Pink Bari potrà comunque giovare del fattore campo.

Nuovi Orizzonti Taranto – Pronti per riportare il Basket in alto

L’ora del primo round sta per scoccare, al PalaMazzola, recentemente baciato dalla promozione della New Taranto Calcio a 5, tutto è pronto per il derby, in un match dal sapore particolare che può valere la finale.

Il team allenato da coach Orlando giunge in buona forma fisica e mentale. Ferito certamente dalla sconfitta di Trani e da un primo posto perso per la differenza canestri, ma consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità.

Nulla è perduto e la differenza può farla il pubblico del PalaMazzola, che ha sempre mostrato attaccamento alle ragazze ioniche. Nelle parole di coach Orlando ci sta tutto il sapore dell’attesa:

“Con i playoff inizia un nuovo campionato, si annulla tutto quello che è successo durante la stagione regolare. Noi abbiamo una grande voglia di giocare e riabbracciare il pubblico del PalaMazzola sperando sia caldo e numeroso. Il fattore che può fare la differenza è la voglia di vincere e la coesione della squadra. Noi da questo punto di vista siamo pronti. Non so se Bari era nel destino, so che è una squadra forte e ben allenata, dobbiamo dare il massimo per batterli e guadagnarci la finale. Al pubblico di Taranto lancio l’appello di venirci a sostenere, la loro presenza può fare la differenza. Noi ce la metteremo tutta per farli divertire.”

Palla a due alle ore 20,30 di lunedì 13 Marzo. L’ingresso è gratuito.