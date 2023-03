Kyma Ambiente casse in rosso e i sindacati chiedono incontro urgente al Sindaco di Taranto

Le casse di KYMA Ambiente, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti del capoluogo ionico, sono in rosso. Un dato questo che ha fatto mettere sull’attenti i sindacati tarantini di CGIL FP, UIL Trasporti e Fiadel, con i rispettivi segretari Cosimo Sardelli, Carmelo Sasso, Giuseppe Lisi, chiedendo d’urgenza un incontro al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.



“L’urgenza è motivata – scrivono le sigle sindacali al primo cittadino – dalla forte preoccupazione circa il futuro della Società sempre più in difficoltà dal punto di vista finanziario oltre che da quello tecnico, organizzativo e gestionale con forti e visibili ripercussioni sulla qualità del servizio reso alla cittadinanza e sulla qualità delle condizioni di lavoro degli operatori. Per le ragioni sopra evidenziate, confidando nella già dimostrata sensibilità da parte dell’Amministrazione intorno alle tematiche ambientali e verso il decoro della città, le scriventi in attesa di una convocazione celere valuteranno nel corso dell’assemblea dei lavoratori già programmata per il giorno 17 Marzo 2023 le iniziative più appropriate da mettere in campo per la risoluzione delle problematiche innanzi descritte”.

