Chiede da bere ma non viene accontentato e lui tira fuori la pistola

Ieri sera i Carabinieri di Palagiano hanno arrestato un 39enne del posto per detenzione di arma clandestina con relativo munizionamento. L’uomo, poco prima, all’interno di un circolo ricreativo privato del comune jonico e, in stato di alterazione dovuto probabilmente all’alcol, dopo aver ricevuto l’ennesimo diniego da parte del gestore di servirgli altre bevande alcoliche avrebbe pensato bene di minacciarlo con una pistola per poi allontanarsi frettolosamente.

Brevissima la fuga però, poiché subito dopo è stato rintracciato da una pattuglia dei Carabinieri i quali durante una perquisizione hanno scoperto che l’uomo deteneva nel marsupio una pistola “clandestina” con matricola abrasa e munizionamento. L’arma sequestrata sarà inviata ai laboratori del R.I.S. di Roma per verificare se sia stata utilizzata per commettere altri delitti.