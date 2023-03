Approvata a Taranto la Tassa di Soggiorno

Tassa soggiorno, Manzulli: “Ci garantirà risorse per la promozione del territorio”

Era fra le città che non avevano ancora preso in considerazione di tassare il soggiorno in città. Ora è ufficiale: è stata approvata in consiglio comunale, dopo un importante iter di studio, programmazione e definizione, la tassa di soggiorno del Comune di Taranto.

Anche il capoluogo ionico si dota di uno strumento presente nella quasi totalità dei comuni pugliesi a vocazione turistica, fondamentale per la definizione e strutturazione di qualsiasi destinazione.

L’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli, si è così espresso, in merito: “La tassa di soggiorno sarà attiva a partire dal prossimo giugno e servirà proprio a finanziare tutti i servizi a supporto degli ospiti o in grado di aumentarne il numero.

Grazie alla sua introduzione, potremo garantirci le risorse per finanziare importanti attività di promozione e rendere ancora più efficiente la macchina dell’ospitalità turistica tarantina. Quello approvato in consiglio è tra i regolamenti più performanti d’Italia, dimostrazione dell’altissimo livello dei dirigenti e funzionari che ci hanno lavorato per giorni, analizzando quanto accade nelle città e comuni che hanno già attivato questa misura e interloquendo in maniera assolutamente costruttiva, insieme alla parte politica, con le associazioni datoriali”.