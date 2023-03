Bari – Arresti per estorsione ai danni di un centro scommesse

Bari – Tentata estorsione ai danni di un centro scommesse. Nel corso della mattinata di ieri, 9 marzo 2023, quattro arresti della Polizia di Stato per una tentata estorsione ai danni di un centro scommesse.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia, quattro soggetti, tutti pregiudicati, tra cui due baresi e due bitontini, ritenuti responsabili, di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, in concorso, ai danni dei titolari di un centro scommesse di Bari.

Le indagini, che hanno portato agli arresti, sono state condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo pugliese, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, e, attraverso una mirata attività di appostamento, visione delle immagini acquisite dai sistemi di video-sorveglianza ed escussione di testimoni. I quattro individui avevano, in due distinte occasioni, tentato di estorcere denaro ai titolari del Centro Scommesse.