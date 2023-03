Latiano – nuova sede per i servizi territoriali. Nell’immobile ristrutturato del Pio Istituto Caterina Scazzeri, questa mattina c’è stata la visita congiunta del direttore amministrativo della Asl, Andrea Chiari, e del sindaco di Latiano, Cosimo Maiorano.

In occasione del trasferimento dei servizi distrettuali dai locali di via Papa Giovanni XXIII nel ristrutturato immobile del Pio Istituto Caterina Scazzeri.

“A novembre – spiega Chiari – abbiamo stipulato con il Comune di Latiano il protocollo d’intesa per il riutilizzo di questa bellissima struttura e ora stiamo cominciando a riempirla di contenuti. Abbiamo la Guardia medica, lo sportello Cup e il Centro vaccinazioni, mentre era già presente la postazione del 118. Il traguardo più importante sarà la realizzazione dell’ospedale di comunità coi fondi del Pnrr. Stiamo già lavorando: è in corso la progettazione e contiamo, restando al passo della tabella di marcia imposta dal Pnrr, di attivare tutti i servizi previsti in questa struttura”.

Maiorano ha aggiunto che “oggi è una giornata importante per Latiano. Siamo contenti: la Asl ha ristrutturato la parte dove sono allocati i servizi in questione e i nostri cittadini possono trovare una struttura adeguata, accogliente, efficiente e anche bella. Prosegue, intanto, l’impegno della Asl per l’ospedale di comunità. Sono questi due obiettivi fondamentali che l’amministrazione comunale e l’azienda sanitaria stanno conseguendo per erogare maggiori servizi sul territorio e per offrire ai cittadini ambienti confortevoli”.