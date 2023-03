Musei Puglia sbarca alla “Didacta Italia” di Firenze Quattro progetti, resi attraverso laboratori e video, tutti fili di una stessa tessitura: il racconto di valorizzazione dei luoghi; quattro lezioni di arte e cultura per costruire storie intorno alle immagini, intensificare il dialogo tra archeologia e tecnologia e acquisire conoscenze in materia di restauro e conservazione.

È questo il palinsesto che la Direzione Regionale Musei Puglia ha in programma durante la tre giorni della sesta edizione di “Didacta Italia”, la principale manifestazione dedicata alla formazione e all’innovazione scolastica, che si terrà a Firenze da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo.

Dietro la cattedra, il personale degli uffici centrali e periferici della Direzione; davanti a loro una platea di studenti di tutta Italia, vivaio di futuro e conoscenza. A questi ultimi sarà rivolto il laboratorio dal titolo “Quadri parlanti. La collezione della Regina Margherita dal Castello Svevo di Trani”, occasione per prendere in esame una o più opere della prestigiosa esposizione dedicata alla regina d’Italia e dare voce ai personaggi.

Lo stesso pubblico di giovani menti assisterà alla riproduzione del video dal titolo “Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia raccontata ai ragazzi”, un approfondimento sulla mostra allestita al Castello di Bari per ripercorrere una storia di oggetti che raccontano incontri, scambi e scontri sullo sfondo di un territorio unico, componendo l’affascinante mosaico della Puglia antica dall’VIII secolo a.C. all’età di Augusto.

La terza “lezione” che sbarcherà a “Didacta Italia”, dal titolo “Cantieri aperti: obiettivo Green Conservation”, introdurrà l’innovativo programma di restauri pensato dalla Direzione Regionale Musei, che si muoverà lungo la direttrice della Green Conservation, alla luce di quanto proposto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Cinque i siti pugliesi scelti su cui avviare attività di restauro, valorizzazione ed ecologia, con possibilità per gli studenti, nei prossimi mesi, di diventare protagonisti dei rispettivi cantieri. Il quarto appuntamento firmato dalla Direzione Regionale Musei Puglia prevede la riproduzione di un video riassuntivo di “Esploriamo Siponto con Minecraft.

L’esperienza del gaming al Parco Archeologico di Siponto”, il progetto nato nell’ambito del più ampio Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020, Asse I. Linea di Azione: 6c.1.b., dedicato allo sviluppo di un sistema di fruizione innovativo del Parco Archeologico di Siponto. In particolare, sarà presentato agli studenti il prodotto che vede in sinergia la Direzione Regionale Musei Puglia e gli alunni delle classi di III e IV anno dell’IISS C. Colamonico – N. Chiarulli di Acquaviva delle Fonti

(Bari): la creazione di una mappa virtuale in Minecraft, ambientata graficamente nel Parco Archeologico di Siponto e di una app del parco, con i principali punti di interesse dell’area archeologica sotto forma di icone grafiche.

«Siamo molto felici di poter dare il nostro contributo a una fiera sull’innovazione nella scuola e per la scuola – commenta il Direttore Regionale Musei Puglia, dott. Luca Mercuri – Del resto, siamo ben consapevoli della necessità di rendere sempre più coinvolgente la fruizione dell’arte e, in generale, dei nostri luoghi della cultura; per questo stiamo mettendo in campo attività che ammicchino soprattutto alle giovani generazioni, affinché la visita sia ai loro occhi non solo meta, ma espressione di socialità, sostenibilità e responsabilità».