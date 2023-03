“L’impegno di essere donna” prima tappa a Statte. Si è svolto nel pomeriggio, (8 marzo), un evento dedicato alle donne, organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia – Taranto.

Presso la saletta del Gualtieri Cafè a Statte, si sono ritrovate mamme, mogli, professioniste, imprenditrici e semplicemente donne per chiacchierare di tematiche a loro care.

Ha introdotto e moderato con grande carisma, Caterina Madaro, Consigliere Comunale di Statte(FdI) partendo dalle parole che oggi il Premier Giorgia Meloni ha dedicato a tutte le donne.

Lo spunto dell’iniziativa è stato il libro “L’amore che….posso” , di cui l’autrice Daniela Lenti ha illustrato la storia e le dinamiche connesse; si narra di una violenza femminile vissuta in silenzio ma è anche una storia di speranza, in cui la protagonista, Emma, riesce a trovare la via di uscita e di libertà.

“L’impegno di essere donna” prima tappa a Statte.

Sono intervenute: l’Avv. Matilde Percolla, Responsabile Provinciale Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, che ha illustrato tutti gli strumenti messi in campo nell’ultima legge di bilancio a favore della famiglia e delle donne, comprese quelle previste per il Piano contro le violenze di genere, Antonella Miccoli, Consigliere Comunale FdI a Crispiano e Presidente Associazione Vita che ha portato la sua testimonianza nel portare quotidianamente sostegno alle donne ed alle famiglie.

Tante le donne presenti che hanno colto l’occasione per ritagliarsi un pomeriggio insieme e di confronto.

Consapevoli che tanto ci sia ancora da fare, nonostante i grandi passi in avanti, orgogliose del presidente Giorgia Meloni, prima donna italiana a capo del Governo, l’auspicio ed il proposito sono di continuare a lavorare affinché il ruolo della donna si affermi sempre maggiormente.

“L’impegno di essere donna” prima tappa a Statte.

Soddisfatte le tre rappresentanti del coordinamento provinciale per l’entusiasmo che si respirava tra i partecipanti accorsi da Statte, Crispiano e Taranto, tanto da voler ripetere la stessa iniziativa in quanti più comuni della provincia.

L’On.le Dario Iaia pur non avendo potuto partecipare perché impegnato a Roma, ha voluto che arrivasse a tutte le donne presenti il suo abbraccio e un augurio speciale.

Foto e video G. Maffucci