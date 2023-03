Servizio gratuito di dermopigmentazione oncologica al San Paolo di Bari L’Ospedale San Paolo di Bari ha attivato un nuovo ambulatorio dedicato alla dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo. E’ un tatuaggio medicale che ridisegna una particolare zona del seno, nelle donne operate di tumore mammario che, da un lato, conclude l’iter di chirurgia ricostruttiva della mammella con patologia oncologica e, dall’altro sostiene, da un punto di vista psicologico ed estetico le pazienti.

La Breast Unit dell’Ospedale San Paolo è la prima struttura sanitaria pubblica in Puglia a mettere a disposizione delle donne questa metodica con personale specializzato, grazie alla donazione di un dermografo a cura della associazione no profit Energia Donna. Domani, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della donna, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione dell’Ambulatorio presso l’Ospedale San Paolo (settimo piano).

Intervengono: Antonio Sanguedolce, direttore generale della ASL Bari, Luigi Rossi, direttore sanitario, Corrado Minervini, responsabile della Unità operativa semplice a valenza dipartimentale Chirurgia Plastica dell’Ospedale San Paolo, Mariagrazia Ramirez, presidente Emergia Donna Onlus ODV.