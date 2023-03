Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Il team di coach Orlando chiude a pari punti con Trani la regoular season, ma è secondo per la differenza canestri. Sabato la prima sfida play-off al PalaMazzola contro la Pink Bari

Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Nulla è perduto. Termina con una sconfitta per la Nuovi Orizzonti Taranto il match delicato esterno contro la Juve Trani. In palio c’era la prima posizione in classifica per ambo le compagini. La gara ha premiato la formazione tranese, che con i due punti incassati, ha raggiunto le ioniche, giovando della migliore differenza canestri.



Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Ora tutto è rimandato ai play-off. Il team allenato da coach Orlando, dovrà superare lo scoglio Pink Bari per poter accedere in finale. La migliore posizione in classifica, consentirà a Ciminelli e compagne di poter sfruttare il fattore campo, in una sfida dove la massima concentrazione risulterà determinante.



Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Dall’altra parte, si sfideranno Juve Trani ed LSB Lecce, con le salentine che a conti fatti l’hanno spuntata sul San Pancrazio Salentino che ha comunque ben figurato nel corso del torneo.



Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Contro Trani le ragazze di Orlando ad ogni modo, hanno disputato un buon match nonostante la sconfitta, in una gara eccessivamente sentita, che non ha consentito alle giocatrici tarantine di esprimersi al meglio.



Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Da rimarcare nel complesso, le prestazioni di De Pace e Bari a segno con 11 punti a testa. Bene anche la bulgara Manolova a quota 5. Certamente sin dal primo match dei play-off occorrerà fare molto meglio.



Nuovi Orizzonti Taranto pronta per i play-off

Appuntamento al PalaMazzola sabato 11 Marzo a partire dalle ore 18.00. Contro la Pink Bari sarà necessario tutto il calore del popolo ionico per supportare le ragazze di Orlando per consentire di raggiungere la grande impresa.