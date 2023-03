Il Bari ragiona partita per partita

Dopo una partita fondamentale, sta per arrivare il match della svolta per il Bari. Al San Nicola, arriva il Frosinone! Ma i ragazzi di Mister Magnani hanno le idee chiare per come affrontare il finale di campionato.



Il Bari ragiona partita per partita

Le dichiarazioni post gara di Raffaele Pucino, in merito alla vittoria di Ascoli: “Sapevamo sarebbe stata una partita sporca e non facile. Ci siamo preparati per vincerla anche in questo modo. Siamo stati bravi a gestirla; credo che oggi abbiamo dimostrato maturità, compattezza, grinta. Abbiamo fatto una partita da Bari”.

•