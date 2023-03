Giovanni Gorgoni Commissario straordinario della Asl Brindisi. Oggi 7 marzo con inserimento effettivo, si formalizza il passaggio dalla gestione ordinaria alla gestione straordinaria dell’Asl Brindisi. Il commissario è subito chiamato ad occuparsi dei dossier più urgenti della sanità brindisina: le difficoltà del sistema di emergenza-urgenza dell’intero territorio e le criticità del Camberlingo di Francavilla Fontana, che non vedrà alcuna chiusura di reparto, ma anzi il contestuale avvio di lavori edili. Nei prossimi giorni saranno passate in esame le altre più delicate questioni e sarà definito un programma di incontri con operatori e territorio.

Giovanni Gorgoni è Direttore Generale di AReSS Puglia (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) e il Presidente di EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities). È anche tesoriere di EuroHealthNet e professore universitario di management pubblico. In passato ha diretto in Puglia il Dipartimento regionale della Salute e due aziende sanitarie locali.