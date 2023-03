Tutta la serie C pugliese in pillole

Serie C girone C, le pugliesi. Giganteggiano Foggia e Monopoli, terza la squadra dauna e quinta l’adriatica, l’Audace Cerignola, pur perdendo, resta saldamente nei play off, Virtus Francavilla, Taranto e Fidelis Andria si dividono la posta con le rispettive avversarie e restano nelle posizioni originali della classifica.



Se per Foggia e Monopoli sono altissime le possibilità di conquistare un ottimo piazzamento per i play-off per la serie B, le altre dovranno lottare non poco per i rispettivi obiettivi.



Risultati

Virtus Francavilla – Potenza 1-1 – Minelli al 22′, Volpe 90+6′

Turris-Cerignola 2-1 – V. Leonetti 10′, Maniero 34′, Achik 24′

Fidelis-Gelbison 2-1 – Arrigoni Marocco 42′ (R), De Sena 55′

Foggia-Viterbese 2-0 – Christian Rutjens 16′

A. Garattoni 90+2′

Giugliano-Taranto 0-0

Messina-Monopoli 0-1 – Bizzotto 68′