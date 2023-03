Auto come ariete per sfondare vetrina e rubare a Racale. Con una Panda, risultata rubata, usata come ariete, hanno sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento.

Quattro criminali, a volto coperto, hanno portato via capi firmati per 10 mila euro.

Dopo il furto sono fuggiti a bordo di un Suv, immagini visionate nelle videocamere della zona, dai carabinieri della locale stazione.