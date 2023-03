Il Lecce perde con l’Inter ma non demerita

Il Lecce nulla può difronte ad un Inter arrabbiata, causa l’ultima prestazione esterna a Bologna. Ma non demerita il gruppo di Baroni, sceso in campo in maglia rossa. A San Siro finisce 2-0 per l’Inter. La squadra di Baroni ha tentato in ogni modo do contenere gli interisti. C’erano 4mila tifosi al seguito, merito della tenacia del presidente del Lecce (vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la diatriba). Quel che conta, per i giallorossi, sono i 9 i punti sul Verona, (0-0 con lo Spezia), per essere sereni in chiave salvezza.

Cronaca. Al 10’ è proprio il Lecce ad essere pericoloso in area interista con una serie di batti e ribatti, l’Inter si salva con maestria. Al 13’ sono i nerazzurri a presentarsi davanti a Falcone , tiro da fuori di Chalanogu deviato in angolo. Si sente l’assenza di Baschirotto nelle retrovie ma Maleh e Pezzella fanno quel che possono. Al 20′, Calhanoglu batte un calcio d’angolo che Dzeko, di testa, mette fuori. Al 28’ Inter in rete con 28′ con assist di di Barella per Mkhitaryan che mette crea un destro a giro sotto l’incrocio. E’ Gonzales a tirare alto sulla traversa al 33’. Ultima azione di rilievo del primo tempo. Nel secondo tempo arriva il raddoppio di Lautaro, di destro, al 51’ e praticamente la partita termina. Sarà poi Inter ad amministrare fino alla fine, il Lecce, purtroppo, non è riuscita più ad emergere.

Tabellino

Inter-Lecce 2-0

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries 33’ st D’Ambrosio), Barella, Calhanoglu (33’ st Gagliardini), Mkhitaryan (25’ st Brozovic), Gosens (45’ st Zanotti); Dzeko, Lautaro Martinez (25’ st Lukaku). In panchina: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Carboni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (20’ st Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Gonzalez (37’ st Helgason), Hjulmand, Maleh (12’ st Blin); Strefezza (12’ st Oudin), Ceesay, Di Francesco (37’ st Banda). In panchina: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Ceccaroni, Gallo, Lemmens, Cassandro. Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Marcatori: nel pt 29’ Mkhitaryan (I); nel st 8’ Lautaro Martinez (I).

Note: spettatori 75.033 spettatori