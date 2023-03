Il Bari vince ad Ascoli e sogna la A!

Un primo tempo in cui sembrava dover passare in vantaggio, da un momento all’altro, l’Ascoli. Invece, termina, a sorpresa, in vantaggio per il Bari. Eppure l’Ascoli aveva interpretato meglio la partita creando svariate palle gol. Caprile, ormai una certezza, aveva neutralizzato tutto. Nel finale della primo la scena madre: l’Ascoli resta in dieci a causa di un’ingenuità di Falasco, e in pieno recupero, il Bari passa in vantaggio con un rigore realizzato da Cheddira, concesso per un intervento scomposto di Botteghin.

Nel secondo tempo, va in campo un Bari gasato dal vantaggio ed Esposito, Benali e Cheddira mettono in apprensione la difesa marchigiana.

Il finale è forcing dell’Ascoli. Donati svaria in lungo e largo. Mister Breda le prova tutte.

Il Bari ora può sognare la A!