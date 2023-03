XX Trofeo Aldo D’Alesio per il Circolo della Vela di Bari Importante anniversario per il Trofeo Aldo D’Alesio del Circolo della Vela di Bari. Nato in memoria del più longevo presidente del sodalizio sportivo barese, che durante il suo lungo mandato si spese per incrementare l’attività velica e raggiungere risultati importanti con il Circolo, il trofeo compie 20 anni .

Una ottantina gli iscritti provenienti dai Circoli velici di tutta l’VIII zona Fiv (Puglia) divisi in Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7. Di questi 18 sono atleti agonisti del CV Bari seguiti dagli istruttori Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco. A questi si aggiungono tre giovani leve Ilca della scuola vela del CV Bari, seguiti da Valeria Di Cagno e al debutto in una regata.

XX Trofeo Aldo D’Alesio per il Circolo della Vela di Bari

Il trofeo sarà valido anche come seconda di campionato zonale Ilca, che con la prima, deciderà i posti di accesso alla prima Italia Cup in programma ad Ortona da 24 al 26 marzo prossimi.