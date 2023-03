Sequestri per lottizzazioni abusive a Brindisi. L’ente regionale per lo Sviluppo agricolo della Puglia aveva acquistato un terreno agricolo in territorio brindisino, con l’intenzione di lottizzarlo ausivamente.

La Guardia di Finanza ha scoperto che in una zona prossima al mare (contrada Apani), nei pressi delle terme di Torre Canne, delle costruzioni abusive

Due ville con piscina, tre ville con giardino, un’altra in costruzione, alcuni prefabbricati, i cui proprietari stavano per acquistare i terreni di loro competenza dall’ente regionale.

I militari delle Fiamme Gialle hanno individuato i proprietari e nel frattempo portano avanti le indagini che chiariranno come sarebbero avvenute le lottizzazioni e scoprire i responsabili