Lecce: 2 ergastoli per l’omicidio di un 22enne. Confermate in Cassazione le sentenze di primo e secondo grado per i due ergastoli per l’omicidio del 22enne di Melissano, Francesco Fasano.

Il giovane fu ucciso con un colpo di pistola alla testa, da Daniele Manni, di Casarano e da Angelo Rizzo di Melissano.

I due sono ancora in attesa di essere giudicati, insieme ad Antonio Librando e Luciano Manni, di Melissano per il reato di associazione a delinquere e per traffico di droga, dalla Corte di Appello di Taranto