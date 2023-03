Discarica a cielo aperto di auto rubate nella Bat Un’articolata attività d’indagine che continua da settimane senza sosta, svolta dai poliziotti della Squadra Mobile, del Commissariato di Andria e del Comando Stazione di Minervino Murge, ha svelato un disarticolato, un insidioso e solido gruppo dedito alla commercializzazione di componenti e pezzi di ricambio provenienti dallo smontaggio di un numero esorbitante di veicoli rubati, in grado di produrre un elevato profitto.

Ricambi di auto di lusso rubati e rivenduti sul mercato, che venivano smembrate e “cannibalizzate” per poi essere vendute. La Polizia di Stato di Andria ha posto fine all’ampio smercio illecito di componenti meccanici delle autovetture rubate, smembrate e “cannibalizzate” per rivenderne i singoli pezzi come ricambi.

Sono stati colti in flagranza di reato e arrestati mentre stavano smontando e tagliando un’Audi A7 – S Line risultata rubata a Trani, due soggetti.

Continua senza sosta l’attività di controllo nelle aree rurali della Bat da parte dell’Arma, finalizzata alla prevenzione e repressione del furto e del riciclaggio di autovetture, che in questa occasione ha permesso non solo di trarre in arresto 2 soggetti in flagranza di reato, ma anche di “ripulire” un’area divenuta discarica, restituendo le autovetture oggetto di furto ai proprietari ed il terreno alla murgia.

Il personale dell’Arma, sta procedendo alla rimozione delle carcasse, ben 24 autovetture oggetto di furto, abbandonante dai malfattori in una cava abbandonata, divenuta discarica di automobili rubate a cielo aperto. L’attività fa parte della più ampia rete di controlli che la polizia esegue sulle attività del settore dell’automotive: nel 2022 sono stati eseguiti più di 50 controlli su gommisti, carrozzieri, officine, autosaloni e agenzie di pratiche auto.