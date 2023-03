Commercianti del borgo tarantino allo sfinimento. Il commercio nel centro di Taranto langue, gli esercenti denunciano una sostanziale stagnazione delle loro attività.

Ne abbiamo intervistato qualcuno (non tutti volevano apparire in un video) ma in coro, la maggioranza degli interpellati, ha dichiarato l’esasperazione, per la situazione generale.

In particolare, dichiarano, sono stanchi dei troppi cantieri, aperti in questi ultimi tempi che durano a lungo.

Tra i lavori di facciate di edifici (superbonus), strade da asfaltare, gli scavi della fibra, etc etc, il traffico è diventato più caotico del solito.

Commercianti del borgo tarantino allo sfinimento

Parcheggiare in centro, con questi cantieri (davvero troppi, dichiarano) è diventato impossibile, i clienti già pochi prima, ora preferiscono evitare i negozi del centro.

I loro suggerimenti sono diversi, silos, per aumentare posti che consentano la sosta, eventi (gratuiti per i cittadini) in grado di portare i tarantini in centro, ma che non blocchino la circolazione, come è già successo.

Commercianti del borgo tarantino allo sfinimento

Gli è stato suggerito di restare aperti nelle ore pomeridiane e nelle domeniche, cosa che ritengono, (la maggioranza degli intervistati) non attuabile, spese maggiori, che non porterebbero benefici, e priverebbe ai gestori e soprattutto ai dipendenti il sacrosanto riposo settimanale.



Concludendo, in due parole, sono stanchi ed irritati. Soprattutto si sentono abbandonati.