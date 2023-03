Solidarietà del sindaco agli agenti coinvolti nell’aggressione a Martina Franca. Il Sindaco Gianfranco Palmisano si unisce agli elogi ed esprime solidarietà per gli agenti che hanno subito l’aggressione.

I 4 agenti, allertati da cittadini, di un uomo che in evidente stato alterato inveiva e assaliva i passanti, faticando non poco per aver ragione dell’energumeno.

Infatti, dopo averlo calmato ed ammanettato, tre di loro hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Il primo cittadino ha manifestato la sua vicinanza agli agenti con una nota inviata al comando della polizia locale, augurandogli una pronta ripresa per le lesioni riportate.