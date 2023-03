62 anni delle amate FrecceTricolori – Air Show e sorvoli in Puglia – ecco quando. Le Frecce Tricolori compiono 62 anni, il comandante: “Le persone fanno la differenza più della tecnologia”. Quelle Frecce Tricolori fatte di persone che volano insieme e non solo di 10 aerei che si muovono all’unisono.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, ma che è comunemente conosciuta come le Frecce Tricolori, è la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti; ha sede operativa presso l’aeroporto di Rivolto (UD).

Il nuovo reparto, denominato Unità Speciale, venne costituito a Rivolto, a pochissimi chilometri da quel tratto di Campoformido che alla fine degli anni ‘20 aveva visto nascere le prime pattuglie acrobatiche.

Il nucleo originario intorno al quale si sviluppa l’Unità è la pattuglia della 4ª Aerobrigata, già designata come formazione “titolare” per il 1961. I velivoli con cui, il 1 marzo, i primi sei piloti assegnati raggiungono Rivolto hanno tutti sulla coda l’emblema del “Cavallino Rampante”.

62 anni delle amate FrecceTricolori – Air Show e sorvoli in Puglia – ecco quando

Orgoglio d’Italia – Frecce Tricolori

C’è anche la Puglia nel caledario 2023 delle amate FrecceTricolori: il 25 agosto saranno a Bari per un sorvolo, il 21 settembre a Taranto. Il 27 agosto, invece, a Giovinazzo è previsto l’air show, lo spettacolo completo, sul lungomare.

Le Frecce Tricolori compiono 62 anni, il comandante: “Le persone fanno la differenza più della tecnologia”. Quelle Frecce Tricolori fatte di persone che volano insieme e non solo di 10 aerei che si muovono all’unisono. Ogni giorno cerchiamo di rappresentare valori importanti, quali l’unità nazionale e la capacità di fare squadra, operando quale simbolo in grado di dare speranza e coesione agli italiani, e questo sarà vero sempre”.

A tal proposito la stessa Aereonautica fa sapere che per il centenario dell’Aeronautica Militare: “La Pattuglia acrobatica nazionale sarà presente con almeno un evento: air show o sorvolo, in tutte le regioni italiane. Saranno previsti 32 sorvoli e 21 manifestazioni aeree”.