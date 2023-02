Terzo stop di fila per il Cus Jonico

Stavolta il “non c’è due senza tre” è amaro per il CJ Basket Taranto. Irriconoscibili i rossoblu che perdono in casa per 77-63 contro la Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina nella 21simagiornata, sesta di ritorno, del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Terza sconfitta di fila, seconda consecutiva in casa. Come dottor Jekill e mister Hyde il CJ Taranto in poche settimane è passato dall’euforia per le vittorie contro la capolista Ruvo e Sant’Antimo al doppio ko contro Salerno e Sala Consilina, nel mezzo lo sliding doors del match dominato a lungo ma perso nel finale contro Caserta. Come una settimana fa a Salerno, i rossoblu hanno avuto un approccio e un impatto morbido alla gara andando sotto sin dal primo quarto, costretti a inseguire una Sala Consilina che si è caricata nei vari Klacar (16), l’ex Divac (15) e Cimminnella 11 con un buon cast di supporto. Taranto invece sempre in affanno senza quella grinta difensiva che l’ha sempre contraddistinta e a corrente alternata in attacco. E non può essere una scusante l’assenza di Piccoli così come non bastano i 18 punti del solito Corral. Sotto di 16 all’intervallo il CJ ha provato la rimonta spinta da un encomiabile pubblico del Tursport arrivando fino al -6, Sala Consilina però non è mai uscita completamente dalla partita e con un paio di tiri ha rispedito al mittente ogni velleità di aggancio e sorpasso portandosi in Campania i due punti.