Quanti campi da calcio al giorno dovremo creare per essere nei parametri nel 2030?Considerato che la Germania già oggi ha una capacità installata rinnovabile superiore alla domanda di picco (130 GW solo di solare ed eolico, poi ci sono le biomasse e un po’ di idroelettrico), quanta dovrà ancora installarne per raggiungere gli obiettivi 2030?

Tenetevi forte: 250 GW.

Ovvero, in otto anni la Germania dovrà riuscire a fare il doppio di quello che ha fatto negli ultimi 15.

Per dare una dimensione visuale alla cosa, si tratta di 43 campi di calcio di pannelli solari AL GIORNO per i prossimi 8 anni, a cui bisogna aggiungere 2600 pompe di calore (sempre al giorno) e 31 turbine eoliche alla settimana (27 onshore e 4 offshore), ciascuna alta poco meno della Torre Eiffel (quelle offshore anche più grandi).

Inoltre, per evitare congestioni di rete come quella della settimana scorsa, bisognerà RADDOPPIARE la rete elettrica, che ad oggi ammonta a 1,8 milioni di km di cavi, la maggior parte dei quali interrati.

In Italia complessivamente produciamo 60,8 Gw da gontibrinnovabili, di cui appena 1,35 GW installata nel 2021 e 1,52 nel 2022. Quanti campi da calcio al giorno dovremo creare per essere nei parametri nel 2030? La produzione netta di energia elettrica complessiva in Puglia è di 33.726 GWh/anno di cui 9.940 GWh/anno da fonte rinnovabile, pari al 29,5% del totale.

Il 13 giugno 2022 è entra in vigore oggi l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici.

Se non pensiamo alle auto elettriche e alle pompe di calore che presto invaderanno la nostra nazione, ce la faremo.