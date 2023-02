Massafra – Scadenza Dichiarazione TARI 2023. Il 31 marzo scade la Dichiarazione TARI per l’anno 2023. Ogni contribuente deve presentare la prevista dichiarazione:

se possiede un ISEE inferiore a € 3.000,00 (riduzione 100% – allegando ISEE);

se possiede un ISEE tra € 3.001,00 e € 6.000,00 (riduzione 30% – allegando ISEE);

se ha un familiare che lavora o studia in altro comune di altra provincia con regolare contratto di locazione (allegando contratto di locazione e attestazione di lavoro/studio;

se nel nucleo familiare è presente un invalido al 100% (dichiarazione se non già presentata in anni precedenti – riduzione 30% – allegando verbale di accertamento dell’invalidità);

In tutti gli altri casi la dichiarazione TARI deve essere presentata improrogabilmente entro 90 giorni da quando ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo, oppure da quando si verifica la variazione o la cessazione di quanto precedentemente dichiarato.

Le aziende che intendono richiedere la riduzione per produzione di rifiuti speciali per l’anno 2023 devono presentare la prevista dichiarazione entro e non oltre il 28 febbraio 2023, allegando: contratto stipulato con la società di smaltimento, formulari di identificazione dei rifiuti riferiti all’anno 2022, fatture ed ulteriore documentazione comprovante l’effettiva produzione di tale tipologia di rifiuti per l’anno 2022, nonché l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In nessun caso si considererà valida la dichiarazione presentata l’anno precedente.

Informazione Regolamento TARI

Modello di dichiarazione