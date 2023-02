Polignano a Mare, prima avvistati sulla costiera e poi…scomparsi

Polignano a Mare, prima avvistati sulla scogliera e poi…scomparsi I carabinieri stanno stringendo il cerchio, a tutto campo, compresa la vita familiare dell’uomo e del bambino scomparsi dopo essere stati avvistati sulla scogliera della terrazza di Largo Ardino, a Polignano a Mare.

Le ricerche sono costanti via terra e via mare, dalle 11 di questa mattina, ora dell’ultimo avvistamento, ma al momento non ci sono novità e non ci sono segnalazioni di persone scomparse. Nelle operazioni di ricerca sono stati coinvolti anche elicotteri. La Capitaneria di Porto ha diramato un comunicato per la ripresa delle ricerche nella mattinata di domani.

Polignano a Mare, prima avvistati sulla scogliera e poi…scomparsi

A quanto si apprende sarebbero stati ritrovati sulla scogliera le scarpe e i giubbotti di un adulto e di un bambino, che dovrebbe avere intorno ai 10 anni d’età. Potrebbero essere padre e figlio, ma si attendono conferme. Non sono stati rinvenuti documenti.

Vito Carrieri Sindaco di Polignano a Mare: “Oggi Polignano è stata coinvolta da una importante operazione di ricerca di due persone, concentrata soprattutto nell’area di Largo Ardito. Al momento le attività sono sospese, sia per mare che per terra, anche in vista del calar del buio. Le ricerche non hanno prodotto alcun rinvenimento di adulti o bambini. Rispetto a questa mattina alcuni elementi mi fanno essere più ottimista, affinché possa trattarsi di un falso allarme, ma questa maggiore speranza non si tradurrà nell’ abbassare la guardia e l’ attenzione durante le prossime ore. Approfitto per ringraziare la dedizione e la professionalità mostrata da ogni Corpo e forza dell’ordine intervenuti. Sarà mia premura tenervi aggiornati qualora arrivassero novità diverse rispetto a queste finora esposte”.