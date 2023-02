Operativo fondo indennizzi immobili Tamburi. Pagano (PD): “Governo si dimostri attento a esigenze comunità”

“Dopo quasi due anni, finalmente possiamo “festeggiare” la piena operatività del fondo per gli indennizzi ai proprietari degli immobili di Taranto danneggiati dall’inquinamento dell’ex Ilva. Un risultato verso cui provo molto orgoglio, visto il grande significato simbolico e pratico che questa misura porta con sé, e considerata la grande fatica fatta per vederla arrivare in porto. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto direttoriale del MIMIT, infatti, i cittadini interessati potranno inoltrare la domanda per vedersi riconoscere l’indennizzo. Non posso nascondere la soddisfazione per un percorso lungo e pieno di insidie che finalmente portiamo a termine. C’è piuttosto da augurarsi che questo Governo si dimostri attento nel difendere e rinforzare questa e altre misure in favore della comunità tarantina. Un auspicio purtroppo non scontato, visto l’approccio con cui stanno gestendo la questione degli stabilimenti dall’inizio del loro mandato.”

Così Ubaldo Pagano, Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio, firmatario dell’emendamento istitutivo del fondo per l’indennizzo dei danni agli immobili derivanti dall’esposizione prolungata all’inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo Ilva, approvato nel Decreto Sostegni-bis, e delle successive modifiche e integrazioni finanziarie.