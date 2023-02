Elezioni amministrative Primavera 2023, i Comuni al voto Le Elezioni Amministrative di Primavera 2023 si terranno nei Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario in una data, ancora da definire, compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

I Comuni interessati dalle elezioni amministrative del turno elettorale di Primavera 2023 al momento sono 50 su 257 comuni pugliesi.

Si voterà nei comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti, con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

Novità per il sistema elettorale del comune di Oria (BR), che, essendo sceso sotto la soglia dei 15.000 abitanti, vedrà la proclamazione del sindaco in un turno unico.

Fatta eccezione per le regioni a statuto speciale dove possono esserci dei cambiamenti, la legge elettorale delle elezioni amministrative in Italia è di tipo maggioritario per quanto riguarda l’elezione del sindaco, mentre la ripartizione dei consiglieri avviene in maniera proporzionale.

In un Comune con più di 15.000 abitanti, se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, allora si procederà a un ballottaggio tra i due più votati. Nel caso si dovesse verificare una perfetta parità nel testa a testa, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Per garantire la formazione di una maggioranza solida e di conseguenza una sostanziale governabilità, alle liste collegate al candidato sindaco risultato vincitore verrà attribuito il 60% dei seggi. I restanti posti nel Consiglio verranno poi assegnati alle altre liste in maniera proporzionale attraverso il “metodo D’Hondt”.

Alla divisione dei seggi per determinare chi saranno i consiglieri, saranno ammesse tutte le liste e i gruppi di liste di candidati che avranno superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi.

Per le consultazioni elettorali 2023 è stata emanata dal Ministero dell’Interno in data 13 dicembre 2022 la circolare n.121 concernente “Decreto-legge 12 dicembre 2022, n.190. Consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023. Prolungamento delle operazioni di votazione” con la quale il Ministero informa che l’art. l citato D.L. 190/22 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2022) prevede che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgeranno, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15“.

Le date più probabili sono 14 e 15 maggio, con ballottaggi due settimane dopo (28 e 29 maggio). L’ufficializzazione arriverà a breve, non ci resta che attendere.