Domenica di Vela a Taranto (Video)

Domenica 26 febbraio a Taranto

prima tappa del Campionato zonale di vela classe O’Pen Skiff

Torna la vela agonistica e torna a Taranto con la prima tappa del Campionato Zonale (VIII zona FIV – Puglia) per la categoria O’Pen Skiff.

Sarà il Circolo velico Ondabuena a fare gli onori di casa, aprendo la stagione dei giovanissimi, domenica 26 febbraio con partenza delle gare dal Molo Sant’Eligio.

Ospiteremo i migliori atleti pugliesi della categoria a partire dagli under 12 e fino agli under 17 – spiegano dal Circolo Ondabuena – e sarà anche un test importante per tutti i velisti pugliesi in vista degli appuntamenti di Ranking nazionale e il Campionato del Mondo che quest’anno si disputerà in Italia, a Rimini, dal 17 al 21 luglio prossimi.

Le discrete condizioni meteo previste per domenica prossima potrebbero consentire lo svolgimento delle quattro prove previste, ma come al solito a decidere sarà il vento.

Alle 11.00 si ritroveranno in acqua, nella rada di Mar Grande, circa 25 giovani promesse della vela pugliese, promettendo spettacolo anche per chi potrà seguire le regate affacciandosi comodamente dalla ringhiera del lungomare di Taranto.

E’ uno spettacolo nello spettacolo – commentano gli organizzatori – perché oltre al gesto atletico, si potrà ammirare quella che consideriamo l’area del mare italiana per eccellenza.

Gli ufficiali di gara sono Mariano Antelmi e Ferdinando Capobianco, per il Comitato Proteste, Maria Giovanna Natali e Salvatore Serra per il Comitato di regata. Presidente del Comitato di regata sarà Giuseppe Tortorella.

L’orario del raduno delle squadre in acqua è previsto per le ore 11.00.



La premiazione nella sede del Molo Sant’Eligio è programmata per le ore 16.00 (salvo variazioni per condizioni meteo).