Sempre più un lusso per pochi – il Copacabana di Monopoli – se ne va. Se ne va, un punto di riferimento importante, un pezzo di storia, sono iniziati in questi giorni i lavori di abbattimento della nota ormai ex sala ricevimenti “Copacabana”.

A luglio 2021 ci ha lasciato Nicolò Puteo, meglio conosciuto come Lillino, persona perbene, elegante, cortese che rendeva indimenticabile qualsiasi ricevimento. Un imprenditore visionario il cui stile e il suo sorriso inesorabile sono diventati un punto di riferimento non solo per le coppie di sposi ma per tutte le occasioni.

Sempre più un lusso per pochi il Copacabana di Monopoli- se ne va. Con l’abbattimento della struttura “Copacabana”, se ne va, anche dal punto di vista materiale e non solo spirituale, un altro pezzo di una Monopoli. Copacabana era importante per la vicinanza al mare, e per il gran cuore e la grande esperienza della famiglia Puteo che dagli anni ‘50 si occupava di ristorazione e banchetti di nozze. Nell’area sorgerà un hotel di lusso, la struttura ormai inattiva era già stata venduta dai suoi proprietari.

Il mare che ormai sta diventando sempre più un lusso per pochi e un miraggio per molti, serve una struttura ricettiva di altissimo livello.

Forse non vane le preoccupazioni di molti cittadini che temono di vedersi sottratte le ultime spiagge libere.