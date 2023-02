Bisceglie – lavori urgenti di messa in sicurezza del Ponte Lama. Per lavori urgenti di messa in sicurezza e ristrutturazione del viadotto Ponte Lama che collega Trani a Bisceglie. Con ordinanza sindacale di Trani 3/2023 è stato disposto, fino al termine dei lavori:

Istituzione del senso unico alternato per il transito delle solo autovetture, motocicli, velocipedi e autobus di linea, attuato mediante l’installazione di impianti semaforici da posizionarsi sui versanti opposti del “Ponte Lama”Divieto di transito sul viadotto del “Ponte Lama” per tutti i mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 3,5 t.

Individuazione quale itinerario alternativo per i mezzi pesanti diretti da Trani verso Bisceglie. Deviazione verso via Pozzo Piano per poter accedere susseguentemente sulla SS.16 con ingresso dallo svincolo Trani Sud.

Le sopra indicate limitazioni avranno efficacia dal momento della installazione della segnaletica stradale verticale e luminosa che sarà collocata a cura del Comando di Polizia Locale di Trani. In via Malcangi, via Bisceglie e sulle strade che si intersecano con queste ultime.

Nel corso dei lavori previsti per la ristrutturazione del “Ponte Lama”, al fine di consentire la cantierizzazione del tratto stradale sovrastante il viadotto. Le misure adottate per la regolamentazione della circolazione stradale potranno essere all’occorrenza modificate.