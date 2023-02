Martina Franca – Iniziativa: se sei stanco prenditi una sedia. Martina Franca, una splendida località della Provincia di Taranto, posta su di un’altura delle Murge a 431 m. s.l.m. La sua caratteristica principale è di avere un grande centro storico perfettamente conservato, le cui architetture sono rigorosamente edificate in stile barocco.

Proprio il barocco con le sue forme opulente e ridondanti dona a Martina Franca un aspetto estremamente allegro, ma mai esagerato. La città è prevalentemente bianca in elegante contrasto cromatico con il nero del ferro battuto usato per comporre le fantasiose ringhiere dei balconi e le severe inferriate alle finestre.

Le norme sull’arredo urbano forse prevedono tavoli e sedie per poter riposare durante la squisita visita tra uno dei più bei borghi d’Italia.

L’arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che provvede ad attrezzare gli spazi pubblici urbani con manufatti fissi o mobili funzionali.

Forse l’iniziativa può essere estesa anche nelle aree più periferiche al fine di garantire uno Iazzo per i turisti e per evitare la necessità di riporre tavoli e sedie in appositi rimessaggi.

L’iniziativa non è rivolta alle attività aperte durante tutto l’anno bensì a quelle attività periodiche o stagionali che intendono mettere a disposizione i propri beni per il ristoro dei turisti e cittadini. Certo che una sedia in pieno centro a piazza Maria Immacolata non ha prezzo.