Ippica – Cittoz perno della tris al Paolo VI

Nuova giornata di corse all’ippodromo Paolo Sesto, martedì 21 febbraio a partire dalle ore 14.00.

Saranno sette le corse nel programma, che terminerà alle ore 17 con la disputa della Tris/Quartè/Quintè.

Si tratta del premio “Brighella”, una prova sulla distanza del miglio riservata a cavalli di cinque anni ed oltre che si affrontano in una corsa a reclamare.

In queste categorie, solitamente, Cittoz è sempre stato protagonista. Ed anche in questo caso il figlio di Mago D’Amore di Arcangelo Brigante allenato da Luigi Siddi ed affidato a Vincenzo Luongo abbassa il tiro rispetto al solito e nonostante la sistemazione in seconda fila è chiamato a recitare un ruolo importante.

Un avversario da non sottovalutare è Akab Wise As, interpretato da Crescenzo Maione, abituato ad altri contesti, ed accompagnato da buona forma al di là degli effettivi piazzamento.

Sempre in prima fila contano anche Vostok, ben appostato lungo la corda; Cony Mede Sm, che potrebbe portarsi al comando, e Chicca Degliulivi, fallosa la scorsa settimana ma autrice di un gran finale di stagione.

In seconda fila, oltre al favorito, potrebbero sperare di inserirsi Cosir Indal, alla prima uscita per il nuovo team, e Zeus Forest, a patto che ritrovi la condizione atletica migliore.

Per quanto riguarda i soggetti in terza fila vanno seguiti, soprattutto, specialmente per il quintè, Bepo Holz, Uffizi Cla, Casanova Lg e Coffee Col.