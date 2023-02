Il Taranto Fc protagonista della Panini weeks

Anche il Taranto Football Club 1927 ha voluto partecipare all’iniziativa della Lega Pro e della Panini, partner della Serie C, denominata ‘Panini Weeks’. In occasione della gara casalinga contro l’Audace Cerignola, infatti, il club ha distribuito gratuitamente nel settore di tribuna una copia dell’album ‘Calciatori Panini 2022/2023″ in un momento di festa e di partecipazione che ha coinvolto il pubblico allo stadio oltre a regalare la magia immutabile dello scambio della figurine Panini.

Copie degli album sono state distribuite anche ai calciatori della prima squadra e ai membri dello staff tecnico e societario. L’iniziativa si snoda nei weekend della 28^ e 29^ giornata del campionato di Lega Pro, motivo per cui il Taranto Football Club 1927 continuerà a distribuire gratuitamente gli album ‘Calciatori Panini 2022/2023 anche in occasione dei prossimi impegni delle formazioni giovanili rossoblu del prossimo fine settimana. Da ricordare che, anche nell’edizione Panini Calciatori 2022-2023, ci sarà la Digital Collection della Serie C.

Panini ha infatti realizzato tre album veri e propri dedicati ai gironi della serie C con le immagini di tutti i calciatori di ciascuna squadra.