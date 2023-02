Taranto e Cerignola non si fanno male

E’ ancora pari fra Taranto e Cerignola, come all’andata. Ambedue tentano di far propria l’intera posta in palio con azioni di pregevole fattura. Mister Capuano e Pazienza giocano in maniera speculare, frutto di studio precedente. Tanta fisicità da ambo le parti con qualche fallo di troppo, ma solo indice di forza.

Cronaca. Al 25′ Romano tira di sinistro ma debole. Sul finale di tempo, Bifulco lascia la marcatura di Allegrini, sulla destra e lancia Tommasini, tiro alto. Vannucchi, nel primo tempo, non viene mai impegnato.

Ripresa. Tommasini tira un sinistro forte e non lontano dal palo alla sinistra di Saracco. Ma è D’Andrea degli ospiti che mette in seria difficoltà, con un diagonale, Vannucchi al 60′. Al 79′ c’è l’episodio chiave: fallo di rigore su Rossetti, ma l’arbitro fa proseguire. Nel finale tanto vigore ma pochi fatti. Finisce 0-0 e il Cerignola perde la quarta posizione a favore del Foggia, il Taranto raggiunge 35 punti, buoni per la zona salvezza. Francesco Leggieri

Tabellino

TARANTO-AUDACE CERIGNOLA 0-0

Taranto (3-5-2): Vannucchi, Evangelisti, Antonini, Formiconi, Mastromonaco, Romano, Mazza (77′ Diaby), Crecco (77′ Labriola), Ferrara, Bifulco (70′ Rossetti), Tommasini (57′ Nocciolini). A disposizione: Loliva, Caputo, Provenzano, Manetta, Semprini, Citarella, Sciacca, Finocchi, Canalicchio, Boccadamo. Allenatore: Ezio Capuano.

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco, Blondett, Capomaggio, Allegrini (69′ Coccia), Russo, Tascone, Langella, Sainz-Maza (57′ Ruggiero), Righetti (57′ Achik), Malcore (69′ D’Ausilio), D’Andrea (83′ Samele). A disposizione: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Inguscio, Montini, Mengani, Botta, Giofrè. Allenatore: Michele Pazienza.

Ammoniti: Tommasini, Rossetti (T); Langella, Malcore (AC)

Angoli: 0-3. Fuorigioco: 0-3. Recuperi: 2′ pt, 4′ st.

Arbitro: Pascarella (Nocera Inferiore). Assistenti: Spataru (Siena)-Bartolomucci (Ciampino). Quarto ufficiale: Rispoli (Locri).

foto G. Maffucci