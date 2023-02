L’Associazione Museo del Taranto Calcio incontra gli arbitri



Presso la sezione di Taranto dell’Associazione Italiana Arbitri, i giovani “fischietti” hanno incontrato l’Associazione Museo del Taranto Calcio, alla presenza anche dell’Assessore allo Sport Gianni Azzaro, che ha portato non solo i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale ma anche i suoi personali in quanto ex associato dell’AIA.

L’incontro è stato voluto fortemente dalla dirigenza dell’AIA di Taranto per poter trasmettere ai suoi associati la storia del calcio a Taranto. Gli interventi del presidente del Museo del Taranto, Franco Valdevies, e di Roberto Orlando, direttore di MondoRossoBlù e socio fondatore, si sono focalizzati sulle figure pionieristiche di Franco Torro (presente in sala il figlio, visibilmente commosso), Ercolino Ciaccio e Peppino Scotti, arbitri, calciatori, dirigenti degli anni ruggenti dello sport tarantino.



Oltre a ricordare queste figure, si è parlato di statistiche sugli arbitri che dal 2000 hanno diretto le gare del Taranto con le preziose foto di Ninni Cannella e Luca Barone, e un focus su arbitri e comunicazione. Il tutto, naturalmente, condito dalla scenografia composta da una parte della collezione del Museo, dai documenti ufficiali al biglietto autografato di Taranto – Real Madrid, dalla maglia di Erasmo Iacovone al gagliardetto del 1947 dell’ArsenalTaranto.

L’attività di promozione della storia sportiva locale da parte dell’Associazione Museo del Taranto continua con costanza anche in questo 2023, con l’obbiettivo di mantenere vivo il ricordo dei protagonisti e degli eventi sportivi di oltre 100 anni di Storia calcistica a Taranto con un occhio al presente e al futuro.

Foto Luca Barone