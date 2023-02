Taranto e il suo teatro social



Il Teatro Fusco conquista TikTok

Il teatro comunale approda sul social network, lo scopo è quello di diffondere la cultura teatrale anche tra i più giovani con un linguaggio pop

L’assessore Marti: «L’obiettivo è far arrivare il teatro anche a chi lo conosce poco»

Una svolta innovativa quella del Teatro comunale Fusco che, dopo i suoi account su Facebook e Instagram, fa il suo arrivo anche su TikTok, social network che consente la condivisione di brevi clip e che negli ultimi anni ha spopolato soprattutto tra i più giovani.



La secolare arena di via Giovinazzi infrange, dunque, nuovamente la “quinta” parete, con l’obiettivo di raggiungerediverse fasce di utenti e di riproporre i propri contenuti in versione pop e moderna.



«TikTok è un social su cui mostrare se stessi e la propria quotidianità – ha dichiarato l’assessore alla Cultura e Spettacoli del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, è quindi una sorta di palcoscenico dove offrire diverse performance ed esibizioni. Il Teatro comunale Fusco arriva su questa app con la voglia di far arrivare le sue proposte e i suoi contenuti in chiave diversa, per diffondere la cultura teatrale anche a un pubblico, quello dei giovani, nel quale quest’arte è poco conosciuta».

Sull’account TikTok del Teatro Fusco saranno veicolate piccole scene dagli spettacoli ma anche approfondimenti con attori e registi e un focus sul sito archeologico rinvenuto dietro le quinte dell’edificio durante i lavori di ristrutturazione. Insomma, una vera e propria lente di ingrandimento sulla struttura tarantina che nella stagione di prosa e musicale 2022/23 ha fatto registrareil sold out completo sia per gli abbonamenti che per i biglietti dei singoli spettacoli.

«Vogliamo far conoscere il Teatro a più persone possibili – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –, da qui l’idea di aprire il nostro account TikTok. La storia della nostra arena, gli spettacoli, tutto sarà condensato in semplici video accattivanti, in grado di arrivare anche alle nuove generazioni. Riempire il Fusco di giovani è una nostra speranza ma anche un obiettivo a cui tendere».

Correte subito su TikTok allora, l’account da seguire è “teatrofusco”!