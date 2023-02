Lions Taranto: Festa di carnevale per beneficenza. Quattro Club Lions e due club Leo di nuovo insieme per completare il service “cane guida” – iniziato con una grande festa ad Agosto – ed acquistare e consegnare un cane addestrato ad un non vedente del nostro territorio.

Fortemente voluta dai 4 Presidenti di club: Vito Ciaccia, Francesca Donnaloia, Giorgia Mascolo e Matilde Percolla, e con la collaborazione dei Presidenti Leo Lucia Scalzi e Federico De Martinis, ieri sera nella splendida cornice del Nautilus, circa 200 ospiti hanno sfilato in maschera trascorrendo una piacevole serata guidati dal nobile scopro di servizio.

Presenti il Presidente di Zona Mario Lupo ed il Primo Vice Governatore del Distretto 108 ab Leonardo Potenza.

Più volte sottolineata l’importanza del service di portata nazionale e lo spirito lionistico che opera unicamente per portare aiuto lì dove ce n’è bisogno.

Vincente la formula“ “Together we can!” La forza della squadra arriva molto più in alto.

Grandi riconoscimenti ai Presidenti dei club per l’impegno profuso e la perfetta organizzazione dell’evento.