Martina Franca – Ponti partenza via – Circonvalazione. Sei gallerie, tre ponti e due belvedere, km su km, milioni e milioni e milioni di € già depositati in Cassa depositi e fiducia… il progetto faraonico di Martina Franca, elude(rà) il traffico pesante dalla città sperando di non fare le gallerie troppo basse o i ponti troppo stretti. Speriamo in altre rotatorie con pendenze superiori al 4% tanto poi il cittadino per qualsiasi cosa se la prende con chi guida. Speriamo che non si inizi e “non si finisca” come in via Alberobello o non la si faccia come via Mottola un pezzo si, un pezzo no. Oppure non resti inaperta come il parcheggio in via Bellini a causa della mancaza di rischi idrogeologici (su questo l’ex vetreria docet).

Una fiducia immane verso chi, ogni opera realizzata ha l’errore tecnico o la svista causale. Ci serve la circonvallazione, in città tra ville e parcheggi la viabilità è alquanto intasata colpa delle auto e non dell’assenza di progettazione, aspettando il supermarket in zona stazione, in quell’area dove era previsto il primo cavalcaferrovia della città. Non quel cavalcaferrovia con i marciapiedi per single.

A pensar male sicuramente si sbaglia e tra poco meno di un decennio l’opera sarà completata, e perfettamente funzionante. In realtà sarebbe la prima opera di realizzazione “viabilità” visto che ad oggi ci sono solo stati cambi di nomi per le strade e ma mai un tratturo nuovo.

Nel frattempo ci godiamo le piccole opere, tutti i marciapiedi di Martina saranno rifatti non sia mai che ci sia un cittadino di seri A e mille di serie D.