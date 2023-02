Cus Jonico – Presidente Cosenza: “Fare impresa con lo sport”

La SSDrl CJ Basket Taranto è lieta di comunicare l’importante accordo di sponsorizzazione con Professione Paghe, azienda punto di riferimento nella gestione di servizi di consulenza aziendale.

Professione Paghe offre in outsourcing servizi di consulenza aziendale, di direzione, di elaborazione contabilità del personale, di formazione manageriale per l’organizzazione e lo sviluppo dei sistemi di gestione aziendale rivolti alle piccole, medie e grandi imprese, alle pubbliche amministrazioni e agli studi professionali e di consulenza del lavoro. Professione Paghe è in grado di supportare la gestione delle risorse umane di aziende, banche, pubbliche amministrazioni e studi professionali nel modo più flessibile e personalizzato.

Soddisfazione per l’accordo da parte della dirigenza di Professione Paghe, la stessa del CJ Basket Taranto con il presidente Sergio Cosenza che commenta così: “Fare squadra nello sport è importante, così come fare rete nel tessuto socio economico del territorio, il fatto che questa importante realtà nella consulenza aziendale sia entrata nel novero dei nostri è motivo per noi di grande orgoglio”.