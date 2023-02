Martina Franca – Papà ho paura ad attraversare all’uscita della scuola. Ennesimo episodio di un trauma infantile dovuto alla mancanza di percorsi in sicurezza per i bambini all’uscita della scuola. Più volte nel periodo scolastico in corso, durante l’attraversamento pedonale, bambini e bambine hanno rischiato di essere investiti pur accompagnati mano nella mano dai propri genitori.

Ha nulla è servito l’impegno dell’assessore ai lavori pubblici nella scritta

…mano nella mano insieme…

Purtroppo i genitori sono talmente impauriti di far camminare i bambini per strada al punto di cercare di entrare negli istituti con i propri mezzi di locomozione. Chi prima arriva e sempre più vicino alla porta d’uscita degli istituti pur di garantire la sicurezza dei propri figli.

Martina Franca comune inserito nei 119 comuni che aderiscono al progetto “Città dei bambini” non ne viene a capo. Forse poche le forze a disposizione o poche le idee, il fatto è che uscire da scuola traumatizza i bambini.

Che fine ha fatto un progetto che vedeva la nostra città capofila nella nostra provincia nell’attenzione dei più piccoli? Non si trattava neppure di una spesa gravosa per il bilancio comunale.

Forse il fatto che il Sindaco non sia Padre, influisce notevolmente sulle capacità di verifica di pericoli, svaghi e collettività infantile?