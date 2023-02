Il Prefetto di Foggia in visita alla Capitaneria di Manfredonia Il Prefetto di Foggia, S.E. dott. Maurizio VALIANTE ha visitato la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia. Ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia, Capitano di Fregata Antonio CILENTO, il Prefetto ha tenuto un breve incontro con una rappresentanza di Ufficiali utile per discutere sulle le tematiche di competenza dell’Autorità Marittima. Successivamente il Prefetto ha incontrato i militari in forza del Compartimento Marittimo di Manfredonia, compresi quelli degli Uffici Marittimi minori presenti nel nord Gargano.

A loro il dott. Valiante ha rivolto parole di ringraziamento per l’accoglienza riservatagli e per il prezioso lavoro quotidianamente svolto a salvaguardia della vita umana in mare, della tutela dell’ambiente marino e costiero e della sicurezza della navigazione. Il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Antonio Cilento, a nome di tu tto il personale ha rivolto un sentito ringraziamento per la vicinanza e per le parole espresse a favore del personale e dell’istituzione in genere donando a Sua Eccellenza il tradizionale crest.

Successivamente il Prefetto di Foggia è imbarcato a bordo di una motovedetta effettuando una breve ricognizione del litorale costiero di Manfredonia e dei bacini portuali.