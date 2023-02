Canoaclub ha scelto Taranto

Un evento di sport, aggregazione e interscambio culturale: il Canoaclub Ferrara ha scelto Taranto e la Lega Navale Italiana Sezione di Taranto per un camp di Canoa Polo nel prossimo fine settimana dal sabato 18 a lunedì 21 febbraio. Il club estense, importante punto di riferimento nazionale nell’ambito della canoa e dello sport paralimpico, vanta atleti che hanno ottenuto successi sia a livello nazionale che internazionale, prendendo parte anche alle ultime Olimpiadi di Tokyo.



Il gemellaggio con la Lega Navale Italiana sez. di Taranto è il frutto di una consolidata collaborazione tra i tecnici e la società, desiderosa di sfruttare le sinergie e le competenze delle due importanti realtà per favorire lo sviluppo del settore agonistico della canoa nel territorio e non solo. La ventennale esperienza della LNI di Taranto nel settore della canoa Polo permetterà, anche quest’anno, la partecipazione al campionato femminile di Serie A mentre i ragazzi disputeranno il campionato nazionale di Serie A1 e Under 16.



Per gli atleti e i tecnici del canoaclub di Ferrara il Presidente della LNI sez. di Taranto, Flavio Musolino, ha organizzato un ricco programma di eventi sportivi e culturali, fra i quali segnaliamo la visita al Castello Aragonese e quella al Museo Archeologico Nazionale – MarTa. Un’altra importante occasione di arricchimento culturale per i ragazzi, a riprova che sport, vittorie agonistiche, mare e valorizzazione delle bellezze del territorio sono elementi collegati tra loro. Nella serata conclusiva di lunedì 20 febbraio, alle ore 19:30, presso il salone della Lega Navale si svolgerà un evento di chiusura dell’intenso fine settimana agonistico al quale parteciperanno anche i maggiori esponenti delle Istituzioni sportive ioniche.