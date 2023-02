Levante Prof il salone del “Made in Italy” agroalimentare Tra gli eventi in programma ritorna il contest, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore puntoIT, che premia il miglior gelato artigianale al caffè. Maestri gelatieri arriveranno a Bari da tutta Italia per partecipare al concorso che aggiudica il Trofeo puntoIT e il vincitore accederà di diritto alla fase finale della Coppa Italia di Gelateria che si svolgerà a Roma durante l’Excellence Food Innovation 2023, uno dei principali eventi dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane e della Regione Lazio.

«La nostra partecipazione a Levante PROF – dichiara il Segretario Generale dell’Associazione Italiana Gelatieri, Claudio Pica – rappresenta un altro momento importante per diffondere e promuovere il gelato artigianale italiano. In fiera saremo presenti con il presidente dell’associazione Vincenzo Pennestrì e l’ambasciatore del gelato italiano nel mondo Mario Serani. La città di Bari segna anche la nuova tappa per la Coppa Italia di Gelateria 2023, giunta alla seconda edizione dopo il successo dello scorso anno».

“Si tratta – commenta con entusiasmo l’organizzatore della fiera, Ezio Amendola – di un ulteriore riconoscimento che conferma l’importanza e l’autorevolezza di Levante PROF. Un’attestazione che certifica la valenza dell’evento non soltanto per il territorio pugliese ma per i settori di panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie a livello internazionale”.

La fiera BtoB ospiterà numerose aziende specializzate nel mondo dell’Horeca e tante iniziative rivolte ad un pubblico qualificato.

Inoltre, è in programma la quinta edizione del concorso Divina Colomba, che premia le migliori colombe pasquali d’Italia. Organizzata da Goloasi con lo scopo di valorizzare la produzione artigianale del dolce tipico pasquale e premiare la “miglior colomba artigianale tradizionale” e la “miglior colomba artigianale creativa” italiane, la gara di quest’anno ha raccolto le iscrizioni di circa 250 artigiani provenienti da ogni regione che sottoporranno i loro lievitati alla valutazione della giuria. Solo 50 saranno i maestri pasticceri protagonisti della finale del 13 marzo che si svolgerà a Levante PROF e proclamerà i vincitori, anche in diretta streaming, stabilendo finalmente il podio delle tre migliori colombe artigianali tradizionali con canditi di agrumi e di quelle creative, per le quali ad essere premiati saranno gli abbinamenti unici.

Numerosi saranno, altresì, i cooking show, masterclass, corsi di aggiornamento e formazione, e convegni che animeranno la fiera internazionale BtoB dedicata agli operatori specializzati dei settori panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento e hotellerie.

Da segnalare, infine, la presenza dell’Associazione dei Panificatori di Bari che, durante i quattro giorni di fiera, faranno immergere i visitatori qualificati nel mondo della panificazione con la preparazione e la degustazione di tanti prodotti da forno, come focaccia e pane, facendo scoprire i “segreti” del settore: dalla scelta delle materie prime all’impasto, alla lievitazione, alla preparazione, alla cottura in forno e a tutti i processi che rendono l’“arte bianca” artigianale speciale.