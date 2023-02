Servizio 118, Sanitaservice: l’internalizzazione non si ferma

Si è tenuto nella giornata del 13 febbraio il primo incontro con il nuovo Amministratore unico di Sanitaservice, Maria Rosa Di Leo, avente ad oggetto il “Servizio 118”.

All’incontro hanno partecipato Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl ch, ricordano le tre Sigle Sindacali, sono gli unici sindacati firmatari originariamente del CCNL AIOP.



“Le OO.SS. e l’Amministrazione hanno concordato un cronoprogramma per consentire la rapida internalizzazione del servizio, – si legge nel comunicato congiunto – garantendo trasparenza sulle incongruenze della graduatoria dell’Avviso pubblico che, comunque, non rallenteranno la procedura.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato:



– I posti che non saranno ricoperti con l’attuale graduatoria sono oltre 40, circostanza che renderà necessario la rapida emanazione di una nuova selezione;



– Sono stati calendarizzati, oltre i corsi brevi di formazione sulle nuove ambulanze, le visite mediche e l’acquisto delle divise;



– È necessario incrementare il personale dell’ufficio amministrativo, senza il quale non sarà possibile la gestione del nuovo servizio;



– I vincitori della graduatoria di autisti / soccorritori sono in numero superiore alle necessità e rispetto a quella dei soccorritori, il che renderà necessario un riequilibrio tra le due qualifiche, preliminarmente su base volontaria;



– L’amministrazione sta individuando le nuove postazioni il più vicino possibile alle attuali, ma dovranno essere definiti i criteri di assegnazione del personale, anche qui a partire da una base volontaria;



Come Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl abbiamo, infine, richiesto trasparenza su ogni procedura e di allontanare dal servizio tutti coloro che hanno partecipato alla stesura della graduatoria dell’Avviso pubblico, dimostratasi piena di dati errati e impregnata da clientele.

I lavoratori non consentiranno ulteriori abusi, prepotenze e ingiustizie dopo le tante, da troppo tempo, sopportate.

Il prossimo incontro verterà sulla insufficienza dell’organico e la necessità di garantire l’orario pieno a tutto il personale di tutti i servizi della Sanitaservice”.

