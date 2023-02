A San Valentino…dillo con uno striscione Festeggiamo tutti insieme la festa dell’amore e degli innamorati, giocando ed osservando le più belle frasi d’amore, in tutte le sue manifestazioni, che lo striscione ci ha regalato.

Ma l’amore, come sentimento universale, va celebrato in modo speciale. Perché si può amare una persona, oppure un’idea, un sentimento, un pensiero. Ecco perché il Valentine’s day ha dispensato non cioccolatini e fragole, orami un clichè per San Valentino, bensì una soluzione alternativa a portata di mano. Gli ideatori del progetto arti visive “Sii felice sei a Bari” si sono inventati e hanno dato vita a un allestimento in tema amoroso, focalizzandosi su una nuova installazione, stavolta sul Molo Sant’Antonio: uno striscione doubleface con la dicitura: “Il mare dice ABBRACCIAMI, la città sussurra GUARDAMI“.

A San Valentino…dillo con uno striscione

Gli ideatori del progetto Andrea e Luca hanno dichiarato: “Crediamo che gli innamorati, spinti dalla voglia di sorprendere il proprio partner, ricorreranno volentieri a questo simpatico striscione“.

Uno striscione dedicato a tutti gli innamorati della luna, del loro cane o delle gioie quotidiane. Agli innamorati dell’aria svanita e agli innamorati della vita. Per esserci, basta amare.