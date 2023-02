San Valentino in Drone. Nel contesto delle consegne di pacchi e pacchetti con droni volanti. L’evoluzione tecnologica stupisce gli innamorati. Con modelli, che possono trasportare pacchetti con un peso fino a 500 g, è programmati per evitare gli ostacoli, possono raggiungere praticamente ogni tipologia di destinazione.

Il drone, che può consegnare piccoli pacchetti fiori o anche lettere d’amore, è autonomo e soprattutto molto economico.

In questo campo, in ogni caso, gli ingegneri vengono sempre più chiamati a sviluppare modelli sempre più sofisticati, piccoli e sicuri.

Il magico dono, può essere afferrato dall’utente destinatario senza che possa ferirsi in alcun modo in quanto è ricoperto da una griglia fatta di fibra di carbonio che include anche le eliche e che dunque non possono essere toccate.

Per il momento, hanno un’autonomia di due km.

Si tratta, dunque, di drone pensato essenzialmente per trasportare materiali e piccoli pacchetti dai magazzini territoriali (che dipendono direttamente dai magazzini centrali) fino al prioprio amore.

La tecnologica stupisce, se è il cuore a comandarla.